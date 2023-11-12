МЧС показало кадры эвакуации россиян на КПП «Рафах»

МЧС РФ в воскресенье, 12 ноября, показало кадры эвакуации граждан страны из сектора Газа на КПП «РАФАХ». Россияне поблагодарили ведомство за работу.

На записи показано, что медицинские работники осматривают людей, спрашивают об их состоянии и самочувствии.

«35 дней мы находились в секторе Газа под очень жесткой войной без воды, еды, электричества и газа. И наконец-то мы выехали. Большое спасибо нашему президенту [Владимиру Путину], МЧС», — отметил мужчина, которому оказали помощь.

Другая женщина также выразила благодарность за организацию эвакуации. Она обратила внимание, что дети заболели из-за плохого качества воды. Однако спасатели оказали советующую помощь, добавила она.

В этот же день ведомство совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших 12 ноября границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы. Позже МЧС сообщило, что более 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта.

10 ноября россиянка Ольга Зороб рассказала «Известиям» о ситуации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах», после того как стало известно, что проход не открыли и людям с двойным гражданством было отказано в эвакуации.

Ранее в тот день всех ожидавших эвакуации на КПП развернули. Тогда же русскоязычные жители сектора Газа рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. Источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.