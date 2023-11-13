За чем следить инвестору на этой неделе

Рост рынка на этой неделе будет во многом определяться геополитикой, ценами на сырье и валютными курсами, сообщили «Известиям» в аналитическом управлении ФГ «Финам». На прошлой неделе нефть марки Brent показала сокращение на $7,3. Если она не сможет восстановить свои позиции, возможна просадка энергетического сектора, который формирует почти половину капитализации индекса Мосбиржи.

Также внимание приковано к СПБ Бирже. 13 ноября на площадке планировалось завершить зависшие расчеты по сделкам, запущенным накануне ее попадания под санкции (1–2 ноября). Также на этой неделе биржа должна возобновить операции с иностранными активами, однако не факт, что она успеет закончить процедуру комплаенса и торги действительно начнутся.

В понедельник финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2023 года представят в «Русагро» — акции сельскохозяйственной компании могут также отреагировать на новости по вопросу ее перерегистрации с Кипра, которая поможет возобновить выплаты дивидендов, объяснили в «Финам». Также в этот день отчетностью поделятся Мосбиржа и лесопромышленный холдинг Segezha Group.

Помимо этого, 13 ноября котировки нефтяных компаний могут оказаться под влиянием публикации месячного отчета ОПЕК, сообщил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Также совет директоров прокатчика электросамокатов Whoosh обсудит вопрос обратного выкупа акций — компания может принять решение приобрести собственные ценные бумаги на бирже с целью их дальнейшей перепродажи спустя некоторое время, рассказал экономист Константин Церазов. Это может повысить ее рыночную стоимость.

Во вторник Банк России опубликует платежный баланс за 10 месяцев 2023 года, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Дальнейшее восстановление счета текущих операций может способствовать укреплению национальной валюты. Помимо этого, Международное энергетическое агентство (МЭА) поделится результатами за месяц.

В четверг МТС представит результаты по МСФО за III квартал, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Также 16 ноября отчет представит Ozon — маркетплейс может показать рост выручки на 74%, сообщили аналитики «Финам».

В пятницу пройдет собрание акционеров холдинга TCS Group (главный бренд — «Тинькофф»), на котором будет решен вопрос о наделении совета директоров полномочиями проводить обратный выкуп акций, добавила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

Индекс Мосбиржи на этой неделе может протестировать уровень локального максимума в 3187 пунктов, сообщили в «Цифра брокер». Рубль будет торговаться по курсу 89,3–94,1 к доллару, 96,7–99,8 к евро и 12,4–12,9 к юаню, демонстрируя умеренное укрепление.