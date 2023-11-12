Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл с деловым заходом в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом 12 ноября сообщило Минобороны РФ.

В состав группы вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также средний морской танкер «Печенга». В ходе швартовки моряки Военно-морских сил Бангладеш с бортов своих кораблей поприветствовали российских моряков.

«Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий в ходе встречи российских кораблей заявил, что предыдущий заход российских военных моряков в Бангладеш произошел 50 лет назад в целях проведения уникальной и, к сожалению, в настоящее время малоизвестной операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг», — рассказали в Минобороны.

В рамках делового захода запланирована культурная и спортивная программа для экипажей кораблей ТОФ. Визит продлится до 14 ноября.

Ранее, 6 ноября, на корабле «Адмирал Трибуц» прошел прием делегации Мьянмы с участием лидера страны — председателя государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Мероприятие состоялось в рамках первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений.