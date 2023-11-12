На Украине заявили о погружении страны в 1937 год

Украина погружается в атмосферу 1937 года из-за жизни граждан страны в постоянном страхе и процветания доносительства. Таким мнением 12 ноября поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок Службы безопасности Украины (СБУ)», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Азаров напомнил, что прошлым летом министерство цифровой трансформации страны запустило и разрекламировало чат-бот, с помощью которого можно писать доносы на соседей. Кроме того, в одном из украинских сервисов такси появилась новая функция в меню оценки поездки — «антиукраинская позиция», добавил он.

По его мнению, писать доносы будут в первую очередь жители Киева.

«Столица и область уже занимали первое место среди «языковых доносов» — видимо, в столицу съехались все так называемые патриоты, соровские активисты, радикалы и т.д.», — заключил Азаров.

Ранее, 9 ноября, Азаров заявил, что на Украине проблема с соблюдением прав человека. Он указал, что в стране дают тюремные сроки за комментарии в интернете, происходят гонения на церковь и введен запрет на русский язык, в связи с чем Украина не подходит для вступления в Евросоюз (ЕС).

В этот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что ЕС пока не следует начинать переговоры с Киевом. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.