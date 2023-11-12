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Более 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта

МЧС РФ: более 60 россиян пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Более 60 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и находятся на территории Египта. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В этот же день ведомство совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших 12 ноября границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

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10 ноября россиянка Ольга Зороб рассказала «Известиям» о ситуации на КПП «Рафах», после того как стало известно, что проход не открыли и людям с двойным гражданством было отказано в эвакуации.

Ранее в тот день всех ожидавших эвакуации на КПП развернули. Тогда же русскоязычные жители сектора Газа рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. Источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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