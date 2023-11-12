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Несколько районов Киева остались без света

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Несколько районов Киева остались без электроснабжения, сообщает 12 ноября издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В части районов Киева пропал свет <...> Ранее военные власти города сообщали о непогоде в столице и сильном ветре, который может обрывать провода», — говорится в сообщении.

В свою очередь, киевская городская военная администрация в Telegram-канале сообщила о подтоплениях в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах города. Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия возможных аварий.

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В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко признал, что инфраструктура Украины устарела настолько, что «выпадает сама по себе без всяких ракет». Рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления украинской энергетической системы не стоит, поскольку мир давно ориентируется на зеленую энергетику.

Ранее, 23 октября, мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что горожане зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, в связи с чем нужно готовиться к очень сложным периодам.

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