Российская ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что это был БПЛА самолетного типа.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Еще один аппарат был уничтожен над регионом утром в воскресенье.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.