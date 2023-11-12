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Песков прокомментировал анонс киевским режимом нового контрнаступления ВСУ

Песков: киевский режим готов плясать любые танцы, чтобы что-то выпросить у Запада
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Анонс нового контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это очередная попытка киевского режима выпросить у Запада финансовую и военную помощь. Об этом в воскресенье, 12 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, подобные заявления украинских властей обусловлены прежде всего прогрессирующей раздраженностью, усталостью и нежеланием коллективного Запада поставлять деньги и боеприпасы украинским националистам. Более того, усугубляет положение Киева в том числе израильско-палестинский конфликт.

«Они (киевский режим. — Ред.) готовы плясать любые танцы, чтобы что-то выпросить. В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять — победить Россию на поле боя невозможно», — приводятся слова Пескова в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

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Ранее, 8 ноября Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

Позже, 9 ноября, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах по контрнаступлению, пытается напомнить Западу о себе.

Кроме того, 10 ноября кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский заявил, что информация о якобы еще не начавшемся контрнаступлении Украины является очевидной глупостью. Если это была операция по дезинформации, в которой погибло 90 тыс. украинских бойцов и было уничтожено огромное количество западной техники, то спонсорам Киева следует задуматься, добавил он.

В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву не удастся в ближайшем будущем одержать победу в конфликте. Он назвал это одним из вызовов для Европы наравне с ближневосточным конфликтом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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