В Москве во время матча любительской лиги скончался 61-летний хоккеист

Нападающий любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча от остановки сердца. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел во время матча между «Арматой» и «Фаворитом» в Москве 11 ноября. В конце первого периода хоккеист внезапно упал на лед. Арбитр остановил игру, другие игроки предприняли попытки помочь ему.

«На вызов приехали медики, они пытались реанимировать мужчину, но не смогли — остановилось сердце. Причины остановки сердца пока неизвестны, тело умершего отправят на вскрытие», — рассказывает собеседник.

В этот же день источник «Известий» рассказал, что у 38-летнего футболиста Тимура Радова во время матча остановилось сердце. По его словам, врачам удалось запустить сердце спортсмена. Также уточняется, что по состоянию здоровья Радова перевели в профильную больницу в реанимацию.