В Санкт-Петербурге шестеро мужчин напали на транспортного инспектора

В Санкт-Петербурге на станции метро «Удельная» шестеро мужчин напали на инспектора по транспорту. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил источник «Известий».

По его словам, компания приблизительно в 0:30 мск прорвалась на станцию метрополитена и напала на 54-летнего мужчину. Его госпитализировали с черепно-мозговой и множественными травмами.

Как рассказали очевидцы инцидента, нападавшими оказались сотрудники склада крупного маркетплейса.

Ранее, 16 октября, на станции «Мичуринский проспект» Московского метрополитена мужчина напал на пассажира с ножом. Тогда в отношении напавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).