В Москве 12 ноября может выпасть до трети месячной нормы осадков

В воскресенье в Москве за сутки выпадет около трети от месячной нормы осадков. Об этом 12 ноября в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе +5…+7, по области +3…+8 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 730 мм рт. ст. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, слабые магнитные бури», — добавил Тишковец.

Ранее в этот день столичный главк МЧС РФ выпустил экстренное предупреждение, в котором говорится, что в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра порывами до 17 м/с. Такое же предупреждение распространили и на Московскую область.

2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что зимой погода будет носить переменчивый характер. По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы. Может быть то оттепель, то мороз, добавил Вильфанд.