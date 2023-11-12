Песков назвал смыслом дружбы западных стран вытеснение России

Западные страны дружат не ради себя, а чтобы вытеснить Россию. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они (западные страны. — Ред.), как правило, дружат не ради себя, а пытаются дружить, вытесняя Россию», — приводятся слова Пескова в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

С таким заявлением представитель Кремля выступил, когда комментировал сообщения западных СМИ о том, что Казахстан — «задний двор президента России Владимира Путина». По словам Пескова, такие высказывания являются глупостью.

«Это всё глупость. Это всё информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими». Это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», — отметил он.

Руководствуясь отношениями продвинутого стратегического партнерства, Россия выстраивает с Казахстаном собственный диалог, добавил он.

«Мы дорожим этими отношениями. Они очень широкие: и взаимные инвестиции, и объем товарооборота — всё растет. И культурное взаимодействие, и взаимодействие в области образования. Перспектива широчайшая», — указал Песков.

Двусторонние отношения государств основаны на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве — никто никому ничего не навязывает и не диктует, что не характерно для стран коллективного Запада. Такая политика не имеет перспективы, заключил Песков.

Ранее, 9 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны «обхаживают» Армению, стремясь построить с ней дружеские отношении на базе противостояния с Россией. Он указал, что они хотят дружить с Ереваном против России.

В этот же день дипломат в беседе с «Известиями» обратил внимание, что страны Запада пытаются настроить против РФ ее ближайших соседей и союзников. Он указал, что они всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. Лавров назвал такой подход неоколониальным.

9 ноября Путин и Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству на 2024–2026 годы. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей в трех городах Казахстана.