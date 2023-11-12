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Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

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Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
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На парковке города Хельм в Польше умер украинский 54-летний дальнобойщик, который ожидал возможности пересечь границу, заблокированную польскими протестующими перевозчиками. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

«Сегодня (11 ноября. — Ред.) в своем грузовике перед пунктом пропуска Дорогуск – Ягодин умер украинский водитель, планировавший пересечь границу <...> приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чиновник также объяснил, что информация о причинах смерти будет передана польской прокуратуре после изучения обстоятельств произошедшего. Нет оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам, добавил Деркач.

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6 ноября несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Участники протеста потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине.

8 ноября в Сети появились видеокадры огромных очередей из грузовиков на границе Польши и Украины. Одна из указанных очередей началась со стороны Люблина неподалеку от города Хельм. Сотрудники полиции решили не пропускать транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

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