Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN-сервисов в России

В России будут блокировать определенные сервисы VPN, признанные угрозой безопасности функционирования интернета. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили в Минцифры в ответ на обращение фракции «Новые люди».

«На основании решения экспертной комиссии <…> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в документе, который есть в распоряжении «РИА Новости».

Отмечается, что ограничения к информации в Сети, доступ к которой запрещен законом, определяется как угроза безопасности.

Ранее, 10 ноября, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор на регулярной основе выявляет VPN-сервисы и блокирует абсолютно все, за исключением тех, «которые работают для специализированных юридических лиц». К ним относятся банки и нужды связи, добавил он.

3 октября в Роскомнадзоре заявили, что планируют разработать критерии оценки материалов, помогающих обходить блокировки в интернете. Ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц с информацией о способах обхода блокировок в единый реестр запрещенной информации.

В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на территории России запрещено распространение сведений о методах обхода блокировок противоправного контента.