Мужчина до смерти избил соседа по палате в больнице Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге пациент больницы до смерти избил своего соседа по палате. Об этом 12 ноября сообщил источник «Известий».
По его словам, 11 ноября 38-летний мужчина избил своего 60-летнего соседа по палате, который от полученных травм скончался.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце июля в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Данкова, мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. Вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности.