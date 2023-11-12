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Мужчина до смерти избил соседа по палате в больнице Санкт-Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Санкт-Петербурге пациент больницы до смерти избил своего соседа по палате. Об этом 12 ноября сообщил источник «Известий».

По его словам, 11 ноября 38-летний мужчина избил своего 60-летнего соседа по палате, который от полученных травм скончался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июля в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Данкова, мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. Вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности.

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