В Харькове произошел пожар после взрыва

В Харькове после взрыва произошел пожар. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает украинское агентство «Укринформ».

Отмечается, что в государственной службе Украины по ЧС инцидент пока что не прокомментировали.

Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем Telegram-канале подтвердил произошедшее и отметил, что специалисты выясняют причины обстоятельства.

10 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. В регионе также была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что предупреждение об опасности действовало еще в семи областях — Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.