Группа украинских боевиков уничтожена Вооруженными силами России в районе Клещеевки на донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры распространило Минобороны РФ в воскресенье, 12 ноября.

Точный удар управляемой ракетой нанесли военные группировки войск «Юг». В результате была уничтожена группа пехоты 22-й ОМБр (отдельная механизированная бригада) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 ноября сообщалось, что подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп противника. ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка.

Ранее, 1 ноября, военный эксперт Василий Дандыкин отмечал в беседе с «Известиями», что украинское командование своей активностью в районе Авдеевки и Клещеевки пытается стабилизировать ситуацию на донецком направлении, чтобы ВСУ остались там на своих позициях и перешли к обороне на осенне-зимний период. Вместе с этим у вооруженных формирований Украины не хватает техники, констатировал эксперт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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