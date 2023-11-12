МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра в Московском регионе

Дождь и ветер ожидаются до конца дня 12 ноября в Москве. Экстренное предупреждение об этом выпустил столичный главк МЧС РФ.

Со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета сообщается, что в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра порывами до 17 м/с.

Такое же предупреждение распространили и на Московскую область.

В связи с этим граждан призвали к осторожности. В частности, автомобилистам рекомендовали снижать скорость, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее, 9 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что 12 ноября в столицу придут сильные дожди. Как отметил Вильфанд, снега не будет ближайшие пять-семь дней.