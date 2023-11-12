На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.
«В Херсоне раздаются взрывы», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале Мрочко сообщении.
Как уточняется в Telegram-канале УНИАН, местным жителям рекомендовали не покидать свои дома без надобности.
Комментариев этой информации от Министерства обороны РФ не поступало.
Ранее, в ночь на 12 ноября, о прозвучавших в Херсоне взрывах также сообщало украинское издание «Зеркало недели». Воздушная тревога в регионе при этом не объявлялась, сведений о повреждениях или пострадавших не поступало.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.