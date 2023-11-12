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Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Маск счел интересной статью WP о причастности экс-командира ВСУ к диверсии на СП
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в субботу, 11 ноября, одним словом отреагировал на новость о причастности бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).

«Интересно», — написал он в комментариях к посту газеты The Washington Post в социальной сети X (бывш. Twitter).

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Ранее, 11 ноября, газета сообщила, что Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов. По словам источников из числа официальных лиц Украины и Европы, знакомых с деталями произошедшего, он управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала судно и использовала глубоководное оборудование для установки взрывных устройств.

12 ноября политолог Скотт Беннетт рассказал «Известиям», что США скинули ответственность за разрушение газопроводов на Червинского. По мнению эксперта, такое обвинение бывшего командира является подготовкой Соединенных Штатов к полному отсоединению от режима президента Украины Владимира Зеленского.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

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