Украинские войска дважды обстреляли Горловку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 12 ноября, дважды обстреляли Горловку.
В 7:10 был совершен обстрел Никитовского района города, добавляет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 8:00 — населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть мин калибра 120 мм», — отмечается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее, 11 ноября, мужчина в Донецке и женщина в Горловке погибли в результате нанесенных ударов ВСУ. Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка по улице Туманяна повреждены кровля и остекление многоквартирного дома, объяснил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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