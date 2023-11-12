Украинский сервис такси разрешил жалобы на «антиукраинских» водителей
Украинский сервис такси Uklon ввел новую функцию, позволяющую пользователям пожаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя транспортного средства. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Если выбрать одну или две звезды, то среди претензий к водителю можно указать «Антиукраинская позиция», — отмечается в посте.
Ранее, 26 октября, в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя говорить на украинском языке. Одна из пассажирок в агрессивной форме потребовала от таксиста перейти с русского на украинский язык. Мужчина в ответ на это предложил пассажирам покинуть машину и решил отменить заказ.
Позднее, 7 ноября, русскоговорящий таксист из Киева объяснил, что пассажиры требовали от него обязательного обслуживания на украинском языке. Он также подчеркнул, что у него уже были две подобные ситуации, которые разрешились на нейтральной ноте.
В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.