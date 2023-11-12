Павлович проиграл Аспиналлу в бою за временный пояс UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович 12 ноября потерпел поражение в бою за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе с англичанином Томом Аспиналлом.
Поединок, который прошел на турнире UFC 295 в Нью-Йорке, закончился победой англичанина нокаутом в первом раунде.
Павловичу 31 год, на его счету 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспиналла в активе 14 побед при трех поражениях.
О том, что Павлович сразится за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, 25 октября заявил глава промоушена Дана Уайт. Изначально должен был состояться бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсоном и Стипе Миочичем. Однако Джонс получил травму на тренировке, из-за чего бой не состоялся. Миочич же отказался драться после отказа соперника.