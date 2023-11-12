Американский политолог заявил о дистанцировании США от Украины

Американский политолог Джон Вароли 12 ноября в разговоре с «Известиями» заявил, что США постепенно пытаются дистанцироваться от киевского режима и открыто обвиняют Украину в подрыве «Северных потоков».

Накануне газета The Washington Post сообщила, что координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) являлся бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский.

«Видите, и сейчас идет информационная атака на Киев со стороны США. Это ее часть, часть их плана — показать Украину, киевский режим в плохом свете. «О, смотрите, это они, они взорвали «Северный поток». Это они террористы», — подчеркнул Вароли.

Он отметил, что «совершенно ясно», кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток». Однако, по его словам, Белый дом контролирует практически все основные СМИ в США и относиться к сообщениям прессы следует с большой осторожностью.

«Ко всему, что они производят, мы должны относиться с большой осторожностью, какой бы ни была информация, особенно в отношении России и Украины. И именно поэтому мы можем доверять только независимым журналистам, по-настоящему независимым журналистам, таким как Сеймур Херш. Они могут продолжать расследование, но это ничего не значит. Мы знаем, кто это сделал. Сеймур Херш ясно дал понять, кто виноват», — заявил американский политолог.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что годом ранее американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Тогда же Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

В феврале журналистом Сеймуром Хершем было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.