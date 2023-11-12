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WP предрекла подрыв позиций США на Ближнем Востоке и на мировой арене

WP: политика Вашингтона по Ближнему Востоку грозит подорвать его позиции на мировой арене
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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces
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Политика США касательно палестино-израильского конфликта грозит нанести ущерб позициям американской страны на Ближнем Востоке и на международной арене. Такую оценку 11 ноября привела газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей руководства арабских стран и аналитиков.

Как пишет издание, гнев по поводу огромного «сопутствующего ущерба мирному населению» нарастает не только в отношении Израиля, но и касается Соединенных Штатов. Это негодование «было постоянным источником трений» во время поездок американского госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток и в страны Азии.

«Премьер-министры и дипломаты сделали ему замечание по поводу действий Израиля, причем многие из них обвиняли его в том, что этим нападениям способствует американское оружие, а усилия по введению «гуманитарных пауз» вместо режима прекращения огня грозят продолжением насилия в отношении мирных жителей», — говорится в статье.

В газете отмечается, что опасения по поводу снижения влияния США на Ближнем Востоке появились в Вашингтоне задолго до последнего обострения палестино-израильского конфликта, которое началось 7 октября.

«По мнению аналитиков, нынешняя ситуация, вероятно, ускорит и усугубит последствия. Тесные связи между Соединенными Штатами и Израилем по поводу подхода к Газе привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам», — подчеркнули в издании.

WP также указывает на то, что в условиях мирового раскола, вызванного украинским конфликтом, «кризис в секторе Газа дает основания» для утверждений о том, что «западные страны куда больше беспокоит гибель белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке». При этом, как пишет газета, в администрации американского президента надеются, что наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) закончится быстро, а это позволит сократить «долгосрочные последствия для США».

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7 ноября The Intercept со ссылкой на экспертов писало, что США скрывают данные на тему поставок оружия Израилю в связи с политикой американского правительства по преуменьшению масштабов использования американского оружия для совершения Израилем военных преступлений в секторе Газа. Кроме того, в США опасаются огласки числа жертв среди гражданского населения, вызванных применением поставленного оружия для ведения боев в городах, отмечает издание.

Позднее, 8 ноября, власти США призвали Израиль принять дополнительные меры, чтобы уменьшить количество жертв среди палестинцев. По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, страна уже не раз ставила этот вопрос на повестку во время двусторонних контактов.

До этого, 4 ноября, в центре Вашингтона собрались тысячи протестующих, поддерживающих Палестину. Цель акции — призыв к прекращению огня в конфликте между Израилем и сектором Газа и прекращение оказания помощи Тель-Авиву со стороны Запада.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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