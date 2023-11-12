Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин забросил 825-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Мир
Армия Израиля сообщила о прибытии в Газу более 850 грузовиков с гумпомощью
Мир
В Китае указали на выгоду для России от конфликта Польши и Украины
Мир
Подоляк заявил о готовности Украины к экономическим спорам со странами ЕС
Мир
Bloomberg узнало о согласии ФРГ увеличить помощь Украине в два раза, до €8 млрд
Мир
Байдену потребовалась помощь почетного караула во время церемонии на кладбище
Мир
В ВОЗ заявили о потере связи со своими работниками в больнице «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Остин обсудил с Умеровым планы на очередную встречу в формате «Рамштайн»
Происшествия
Шесть человек отравились угарным газом в Томске
Армия
Армия РФ уничтожила четыре минометных расчета ВСУ на купянском направлении
Мир
Макрон назвал конференцию по Газе шагом к созданию гуманитарной коалиции
Мир
Армия Израиля уничтожила более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС
Мир
Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России в Рязанской области возбудил уголовное дело из-за схода вагонов грузового поезда с рельсов в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Об этом 11 ноября сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. 15 из них получили повреждения.

Следователи расследуют дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение взрывных устройств»), а также проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Авария в метро: в Москве на станции «Печатники» столкнулись два поезда
Машиниста зажало в кабине, несколько пассажиров получили травмы

Инцидент произошел 11 ноября в 07:12 на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост. Незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Угрозы экологии нет.

Ранее, 3 ноября, в Кемеровской области в результате столкновения легкового авто с грузовым поездом у железнодорожного состава сошли с рельсов два пустых вагона. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023