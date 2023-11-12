СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области
Следственный комитет (СК) России в Рязанской области возбудил уголовное дело из-за схода вагонов грузового поезда с рельсов в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Об этом 11 ноября сообщили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. 15 из них получили повреждения.
Следователи расследуют дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение взрывных устройств»), а также проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Инцидент произошел 11 ноября в 07:12 на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост. Незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Угрозы экологии нет.
Ранее, 3 ноября, в Кемеровской области в результате столкновения легкового авто с грузовым поездом у железнодорожного состава сошли с рельсов два пустых вагона. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.