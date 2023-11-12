В палате представителей предложили финансирование правительства без помощи Киеву

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон 11 ноября представил законопроект о временном финансировании федерального правительства. Он предлагает не включать в него помощь Украине и Израилю и средства на защиту южной границы США. Белый дом назвал законопроект несерьезным.

В случае, если законопроект не будет одобрен до 17 ноября, работа федерального правительства будет приостановлена. План Джонсона предусматривает продолжение финансирования ряда правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, других — до 2 февраля, отмечает издание The Hill. По мнению спикера, вопрос выделения средств на помощь Израилю, Украине и на укрепление границы должен рассматриваться в отрыве от законопроекта по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна.

Как указала газета Politico, Джонсон ожидает, что некоторые республиканцы проголосуют против его законопроекта, соответственно для принятия потребуется поддержка демократов. При этом партия меньшинства дала понять, что не поддержит двухэтапный законопроект Джонсона. Однако даже в случае одобрения в палате представителей законопроект могут не принять в сенате, который контролируют демократы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала предложение «рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев». В заявлении говорится, что республиканцы «теряют драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий».

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней. 1 октября американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Таким образом, в США была предотвращена приостановка работы правительства. При этом Байден тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу в связи с принятием решения о финансировании правительства.

26 октября палата представителей США избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Позже он заявил, что в первую очередь намерен вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля, не упомянув при этом возможность обсуждения нижней палатой законодательных мер с целью выделения дополнительных средств Украине. В тот же день Джонсон заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Киеву.

Американист, историк Владимир Можегов в беседе с «Известиями» предположил, что избрание Джонсона новым спикером палаты представителей США может повлиять на помощь Украине. Он отметил, что Джонсон является консерватором и поддерживает традиционные ценности, также он сторонник бывшего американского президента Дональда Трампа.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 26 октября сказал, что украинский президент Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи стране в связи с избранием на пост спикера американской палаты представителей Джонсона.