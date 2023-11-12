Армия Израиля сообщила о прибытии в Газу более 850 грузовиков с гумпомощью

К настоящему времени в сектор Газа выехало более 850 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом на брифинге 12 ноября сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

«Мы продолжаем оказывать помощь Газе. Она приходит не из Израиля, но мы содействуем ей ежедневно. Всё больше грузовиков входит в сектор Газа. К настоящему моменту более 850 из них въехали [в анклав]», — отметил он.

По словам Конрикуса, машины везут продукты питания, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома и воду.

Пресс-секретарь пояснил, что такое количество грузовиков вмещают около 6 тыс. т продовольствия, 2,5 тыс. т различного медицинского оборудования.

Ранее, 10 ноября, спецборт МЧС России доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. В ведомстве добавили, что груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

8 ноября Красный Полумесяц передал Палестинскому обществу Красного Полумесяца (PRCS) гуманитарную помощь для сектора Газа на 106 грузовиках через КПП «Рафах». В помощь, которую доставили на грузовиках, вошли вода, продовольствие и медикаменты. С 21 октября общее число грузовиков с гуманитарной помощью составило 756.

До этого помощь в анклав направил Евросоюз. 7 ноября ЕС отправил два рейса со 115 т гуманитарной помощи. Таким образом, за две недели было переправлено восемь самолетов, на борту которых находились 320 т помощи.

Ранее, 31 октября, Израиль пригрозил остановить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Таким образом страна пытается не допустить попадание помощи в руки представителей палестинского движения ХАМАС, так как она предназначается для мирного населения. В настоящее время гуманитарная помощь в сектор Газа поступает из различных международных источников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.