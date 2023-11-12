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В Китае указали на выгоду для России от конфликта Польши и Украины

Sohu: Вашингтон перессорил Киев с Варшавой и сыграл на руку России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США сделали из Польши «фильтр» на пути Украины в Евросоюз (ЕС), спровоцировав тем самым конфликт между двумя странами, что дает России преимущество. Об этом написало китайское издание Sohu.

«Польша вспыхнула от гнева — и уже два раза подряд. Очевидно, что эта страна больше не может выдерживать давление, и она до безумия измучена Украиной. Однако это очень хорошая новость для России, потому что чем больше Варшава на ножах с Киевом, тем лучше для Москвы», — говорится в статье.

Отмечается, что причиной нового витка конфликта между двумя странами стали послабления ЕС для украинских экспортеров и разрешение им беспрепятственно въезжать на территорию Польши без необходимости платить дополнительные пошлины.

При такой ситуации украинцы получили множество заказов, которые они фактически отняли у польских компаний. В результате множество перевозчиков в Польше обанкротились и в стране начались протесты.

Как указало издание, новый виток разногласий произошел из-за того, что США решили помогать Украине «чужими руками», в результате чего пострадавшей стала Польша.

Авторы статьи назвали Польшу первым «фильтром» на пути украинцев в ЕС. В связи с этим чем больше давления на нее, тем меньше проблем у других европейских стран.

«Если теперь Польша запретит и украинские наземные транспортировки и проявит жесткость в этом вопросе, то это, несомненно, принесет России большую пользу и может даже заставить Украину пойти на переговоры», — предполагают журналисты.

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Ранее, 11 ноября, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ожидает возможные экономические споры не только с Польшей, но и с другими странами ЕС, которые защищают своих национальных производителей.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Радиостанция RMF FM сообщила, что несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Отмечалось, что после полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

7 ноября газета Politico сообщала, что протесты дальнобойщиков из Польши на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине.

8 ноября сообщалось, что на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков, после того как пограничные переходы были заблокированы протестующими польскими дальнобойщиками.

Между тем 31 октября представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения. Тогда же правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после введения эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь, 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.

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