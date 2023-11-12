Армия Израиля уничтожила более 150 туннелей и подземных объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе наземной операции в секторе Газа уничтожила более 150 тоннелей и других подземных объектов палестинского движения ХАМАС. Об этом 12 ноября сообщил на брифинге пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус.

«Мы также ведем поиски тоннелей, подземной инфраструктуры ХАМАС, которая для них, как нам известно, очень важна», — сказал Конрикус.

Он также добавил, что израильские военные уничтожили более 150 тоннелей и комплексов в основном при помощи взрывчатых веществ.

Отмечается, что боевики ХАМАС используют тоннели для хранения боеприпасов и проведения неожиданных атак на израильских военных.

Накануне сообщалось, что ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС. Армия Израиля также обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой.

9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа не должно быть места радикалам. По его словам, ЦАХАЛ не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако некоторое время Израилю будут нужны «надежные силы», которые в случае необходимости войдут в Газу и предотвратят возрождение ХАМАС, указал премьер-министр.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.