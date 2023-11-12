Боец Нурмагомедов высказался о дисквалификации из-за допинга

Боец MMA Усман Нурмагомедов заявил, что запрещенное вещество, из-за которого он получил дисквалификацию на шесть месяцев, попало его в организм вместе с медикаментами. Об этом он сообщил 12 ноября в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шесть месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях», — написал он.

Нурмагомедов также отметил, что медикаменты он принимал незадолго до боя с американцем Брентом Примусом, но не уведомил атлетическую комиссию вовремя.

11 ноября американский журналист Ариэль Хельвани сообщил со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостера о том, что Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Нурмагомедов также получил штраф в размере $50 тыс. и был зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.