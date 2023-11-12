В палате представителей предложили финансирование правительства без помощи Киеву

Спикер палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон вынес на рассмотрение законопроект временного бюджета, чтобы избежать правительственного шатдауна. Об этом 11 ноября сообщили в газете The Hill.

В издании отмечается, что план Джонсона не предусматривает выделение средств в качестве финансовой помощи Израилю и Украине. По его мнению, выделение средств зарубежным странам должно регулироваться в отрыве от законопроекта по финансированию федерального правительства, чтобы не допустить приостановку его работы.

Проект бюджета заключается в том, чтобы профинансировать ряд правительственных программ в таких сферах, как транспорт и жилье, энергетика, сельское хозяйство и военное строительство, в срок до 19 января следующего года. Расчет субсидирования остальных секторов политик предложил произвести до 2 февраля.

Как отмечается в газете Politico, часть республиканцев не поддержат план спикера палаты представителей. Однако если законопроект одобрят в нижней палате, где у Республиканской партии большинство, вероятность того, что более демократический сенат сделает то же, невелика.

Таким образом, инициатива Джонсона вряд ли повлияет на решение вопроса с приостановкой работы федерального правительства.

Майка Джонсона выбрали спикером палаты представителей США 25 октября. Избрание растянулось на четыре дня. Таким образом, палата представителей Соединенных Штатов не имела человека на этом посту в течение трех недель.

В связи со сложившимися обстоятельствами должность главы палаты представителей США освободилась ранее, 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней истекает 17 ноября. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.