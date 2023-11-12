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В палате представителей предложили финансирование правительства без помощи Киеву

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Спикер палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон вынес на рассмотрение законопроект временного бюджета, чтобы избежать правительственного шатдауна. Об этом 11 ноября сообщили в газете The Hill.

В издании отмечается, что план Джонсона не предусматривает выделение средств в качестве финансовой помощи Израилю и Украине. По его мнению, выделение средств зарубежным странам должно регулироваться в отрыве от законопроекта по финансированию федерального правительства, чтобы не допустить приостановку его работы.

Проект бюджета заключается в том, чтобы профинансировать ряд правительственных программ в таких сферах, как транспорт и жилье, энергетика, сельское хозяйство и военное строительство, в срок до 19 января следующего года. Расчет субсидирования остальных секторов политик предложил произвести до 2 февраля.

Как отмечается в газете Politico, часть республиканцев не поддержат план спикера палаты представителей. Однако если законопроект одобрят в нижней палате, где у Республиканской партии большинство, вероятность того, что более демократический сенат сделает то же, невелика.

Таким образом, инициатива Джонсона вряд ли повлияет на решение вопроса с приостановкой работы федерального правительства.

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Майка Джонсона выбрали спикером палаты представителей США 25 октября. Избрание растянулось на четыре дня. Таким образом, палата представителей Соединенных Штатов не имела человека на этом посту в течение трех недель.

В связи со сложившимися обстоятельствами должность главы палаты представителей США освободилась ранее, 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней истекает 17 ноября. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

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