Фермеры Европы с опаской отнеслись к возможности вступления Украины в ЕС

Фермеры Европы начали испытывать опасения из-за конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины, в случае если Киев вступит в Евросоюз (ЕС). Об этом 9 ноября сообщили в газете L'Opinion.

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции», — сообщается в статье.

Правила на Украине изначально менее конкурентные в сфере сельского хозяйства, в то же время зарплаты в этом секторе низкие, отметили журналисты.

«Под ударом могут оказаться целые отрасли», — предостерегли обозреватели.

Отмечается, что странам ЕС, возможно, придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после окончания конфликта, а это потребует больших финансовых вложений. В ЕС также опасаются, что в этом случае на Украине увеличится производство продуктов, что повлечет за собой перераспределение фондов, размер которых почти всегда остается неизменным из-за того, что сельскохозяйственные территории Украины намного больше французских и польских.

Ранее в этот день сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз окажет крайне негативное влияние на экономику самого Европейского союза. В случае присоединения страны к союзу в ЕС придется усиливать поддержку Киева. При этом государство немаленькое и расходы на Украину вырастут многократно, потому что нужно будет соблюдать различные законодательные нормы на украинской территории, выравнивать многие показатели, в том числе экономические.