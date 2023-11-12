Реклама
Прямой эфир
Спорт
Овечкин забросил 825-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Мир
Белый дом отверг проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии
Мир
Подоляк заявил о готовности Украины к экономическим спорам со странами ЕС
Мир
Bloomberg узнало о согласии ФРГ увеличить помощь Украине в два раза, до €8 млрд
Мир
Байдену потребовалась помощь почетного караула во время церемонии на кладбище
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +7 градусов 12 ноября
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне
Армия
Армия РФ уничтожила четыре минометных расчета ВСУ на купянском направлении
Мир
Макрон назвал конференцию по Газе шагом к созданию гуманитарной коалиции
Мир
Армия Израиля ответила Сирии ударами по террористической инфраструктуре
Мир
Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

Фермеры Европы с опаской отнеслись к возможности вступления Украины в ЕС

L’Opinion: вступление Украины в ЕС поставит под удар европейских фермеров
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Wagner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фермеры Европы начали испытывать опасения из-за конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины, в случае если Киев вступит в Евросоюз (ЕС). Об этом 9 ноября сообщили в газете L'Opinion.

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции», — сообщается в статье.

Правила на Украине изначально менее конкурентные в сфере сельского хозяйства, в то же время зарплаты в этом секторе низкие, отметили журналисты.

«Под ударом могут оказаться целые отрасли», — предостерегли обозреватели.

Отмечается, что странам ЕС, возможно, придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после окончания конфликта, а это потребует больших финансовых вложений. В ЕС также опасаются, что в этом случае на Украине увеличится производство продуктов, что повлечет за собой перераспределение фондов, размер которых почти всегда остается неизменным из-за того, что сельскохозяйственные территории Украины намного больше французских и польских.

Посторонним — вход: в ЕС предложили начать переговоры с Украиной
Каковы перспективы Киева по вступлению в Евросоюз и почему этот шаг может дорого обойтись Европе

Ранее в этот день сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз окажет крайне негативное влияние на экономику самого Европейского союза. В случае присоединения страны к союзу в ЕС придется усиливать поддержку Киева. При этом государство немаленькое и расходы на Украину вырастут многократно, потому что нужно будет соблюдать различные законодательные нормы на украинской территории, выравнивать многие показатели, в том числе экономические.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023