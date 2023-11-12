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Российские летчики и артиллеристы ударили по штурмовым группам ВСУ в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 12 ноября сообщил, что артиллерия и авиация ВС РФ нанесли комбинированные удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии, ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 47-й механизированной бригады в районе Петровского», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций ВСУ. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

По его словам, потери противника на направлении составили порядка 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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Ранее, 10 ноября, Савчук заявил, что российская армия поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении, а также нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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