Российские летчики и артиллеристы ударили по штурмовым группам ВСУ в ЛНР
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 12 ноября сообщил, что артиллерия и авиация ВС РФ нанесли комбинированные удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике.
«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии, ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 47-й механизированной бригады в районе Петровского», — приводит его слова «Интерфакс».
Как отметил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций ВСУ. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.
По его словам, потери противника на направлении составили порядка 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Ранее, 10 ноября, Савчук заявил, что российская армия поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении, а также нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».