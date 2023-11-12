Армия Израиля ответила Сирии ударами по террористической инфраструктуре

По объектам террористической инфраструктуры в Сирии были нанесены удары в ответ на атаку Голанских высот на севере Израиля. Об этом 12 ноября сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Недавно самолет армии Израиля нанес удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу», — говорится в сообщении.

Ранее, 11 ноября, ЦАХАЛ зафиксировал обстрел на Голанских высотах на севере Израиля со стороны Сирии. Всего было совершено два запуска ракет. Отмечается, что израильская армия нанесла ответный удар по источнику атаки на сирийской территории.

Накануне ЦАХАЛ нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата в направлении города Эйлат в Израиле. В пресс-службе также отметили, что израильская армия возлагает на сирийский режим полную ответственность «за всю террористическую деятельность, исходящую с его территории».

29 октября израильские военные зафиксировали обстрел территории страны со стороны Сирии и открыли ответный огонь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.