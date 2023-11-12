Полиция Лондона задержала 150 участников демонстрации в поддержку Палестины

Полиция Британии задержала в центре Лондона 150 участников демонстрации в поддержку Палестины, которые отошли от заранее согласованного маршрута движения и нарушали общественный порядок. Об этом в правоохранительных органах Великобритании сообщили 11 ноября.

«Сотрудники полиции задержали группу из примерно 150 человек, отсоединившуюся от пропалестинской демонстрации на улице Гросвенор-плейс», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

Согласно данным Скотленд-Ярда, несколько участников задержанной группы использовали фаеры, а лица многих из них были закрыты масками.

Ранее в этот же день газета The Guardian со ссылкой на полицию Британии сообщила, что правоохранители задержали в центре Лондона примерно 92 ультраправых активиста, которые планировали начать конфронтацию с участниками пропалестинского марша и напасть на них.

Кроме того, сама демонстрация, которая прошла 11 ноября в центре Лондона и была посвящена поддержке Палестины, по оценкам организаторов, собрала примерно 800 тыс. человек. Однако в полиции Лондона подтвердили участие в марше лишь 300 тыс.

В последние недели акции в поддержку анклава в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняло участие около 75 человек.

Ранее, 5 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

3 ноября в Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. До этого, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.