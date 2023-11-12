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ПВО Израиля перехватила подозрительную цель из Газы

ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватила подозрительную цель со стороны Газы
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила подозрительную воздушную цель. Об этом 12 ноября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что объект попал в страну из сектора Газы.

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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по окончании боевых действий сектор Газа должен быть полностью демилитаризован. Он добавил, что Армия обороны Израиля будет оставаться в секторе Газа сколько потребуется.

Также в этот день в результате атак израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Бейт-Лахия на севере анклава семеро человек погибли. По информации телеканала Al Mayadeen, ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по жилым кварталам восточных районов города Газа и ведет артиллерийский обстрел восточных районов города Хан-Юнис.

До этого, 10 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил возмущение России в связи с тем, что целями атак в секторе Газа становятся гражданские объекты. По его словам, это «вопиющее» нарушение международного гуманитарного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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