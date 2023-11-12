Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля пообещала помочь с эвакуацией детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря
Мир
ПВО Израиля перехватила подозрительную цель из Газы
Мир
Подоляк заявил о готовности Украины к экономическим спорам со странами ЕС
Мир
В погранслужбе Газы сообщили об открытии КПП «Рафах» для иностранцев 12 ноября
Мир
The Telegraph указала на раскол между военными и политиками Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +7 градусов 12 ноября
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне
Мир
Нетаньяху заявил о демилитаризации сектора Газа по окончании конфликта
Мир
Премьер-министр Хорватии отправил в отставку министра обороны Баножича после ДТП
Спорт
В Бразилии футбольные фанаты устроили массовую драку во время чемпионата
Мир
Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева
Сюжет:

Экс-советник Кучмы указал на готовность Залужного и ВСУ к переговорам с РФ

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный и ВСУ готовы на переговоры с Россией
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте в стране дал сигнал готовности к переговорам с Россией. Об этом 11 ноября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«По сути, Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, офицерского и солдатского состава, что выиграть на фронте невозможно», — сказал Соскин.

Также экс-советник Кучмы обратил внимание на то, что у Вооруженных сил (ВС) России есть серьезная военная мощь, поэтому украинская армия может даже не думать о победе, потому что у нее нет шансов.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Залужный 1 ноября в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Позднее, 4 ноября, сообщалось, что критика офисом украинского лидера Владимира Зеленского заявления главкома ВСУ о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Комментируя позицию Залужного, Зеленский назвал ситуацию на фронте «не патовой», признав в то же время, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с контролем российских сил над небом. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание главкома ВСУ было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Кроме того, 11 ноября газета The Telegraph написала, что неудачи украинской армии на фронте сломили Зеленского. Отмечалось, что лидер страны впервые раскритиковал Залужного, который заявил о патовой для ВСУ ситуации на фронте.

Ранее в этот день политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в связи с провалом контрнаступления ВСУ на смену Зеленскому уже отобран и согласован кандидат.

Американский политолог Скотт Беннетт 10 ноября отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

8 ноября Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

Однако в тот же день стало известно, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Еще 7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что к концу 2023 года число потерь украинских военнослужащих может превысить 500 тыс. человек.

3 ноября NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023