Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте в стране дал сигнал готовности к переговорам с Россией. Об этом 11 ноября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«По сути, Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, офицерского и солдатского состава, что выиграть на фронте невозможно», — сказал Соскин.

Также экс-советник Кучмы обратил внимание на то, что у Вооруженных сил (ВС) России есть серьезная военная мощь, поэтому украинская армия может даже не думать о победе, потому что у нее нет шансов.

Залужный 1 ноября в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Позднее, 4 ноября, сообщалось, что критика офисом украинского лидера Владимира Зеленского заявления главкома ВСУ о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Комментируя позицию Залужного, Зеленский назвал ситуацию на фронте «не патовой», признав в то же время, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с контролем российских сил над небом. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание главкома ВСУ было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Кроме того, 11 ноября газета The Telegraph написала, что неудачи украинской армии на фронте сломили Зеленского. Отмечалось, что лидер страны впервые раскритиковал Залужного, который заявил о патовой для ВСУ ситуации на фронте.

Ранее в этот день политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в связи с провалом контрнаступления ВСУ на смену Зеленскому уже отобран и согласован кандидат.

Американский политолог Скотт Беннетт 10 ноября отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

8 ноября Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

Однако в тот же день стало известно, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Еще 7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что к концу 2023 года число потерь украинских военнослужащих может превысить 500 тыс. человек.

3 ноября NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.