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Три человека погибли в ДТП в Псковской области

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Фото: t.me/psvodka
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Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе на 377-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На 377-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель водитель Hyundai Starex не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Volkswagen Polo», — отметили в пресс-службе.

В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen Polo погибли на месте. Сообщается, что водитель Hyundai Starex госпитализирован с переломами и ушибами. Пассажирка иномарки была доставлена с переломами и ушибами в Псковскую областную клиническую больницу. Известно, что женщина скончалась.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что под Нерчинском (Забайкальский край) в результате опрокидывания авто с последующим возгоранием погибли пожилая супружеская пара и женщина-почтальон. По предварительной информации УМВД, водитель Honda Fit не справился с управлением. Машина опрокинулась, после чего загорелась. Находившиеся в ней люди погибли.

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