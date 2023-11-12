Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе на 377-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«На 377-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель водитель Hyundai Starex не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Volkswagen Polo», — отметили в пресс-службе.
В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen Polo погибли на месте. Сообщается, что водитель Hyundai Starex госпитализирован с переломами и ушибами. Пассажирка иномарки была доставлена с переломами и ушибами в Псковскую областную клиническую больницу. Известно, что женщина скончалась.
По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 10 ноября, сообщалось, что под Нерчинском (Забайкальский край) в результате опрокидывания авто с последующим возгоранием погибли пожилая супружеская пара и женщина-почтальон. По предварительной информации УМВД, водитель Honda Fit не справился с управлением. Машина опрокинулась, после чего загорелась. Находившиеся в ней люди погибли.