Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 12 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Херсон, местные публики сообщают о новых взрывах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что город обстреливают из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В издании жителей Херсона призвали быть осторожными и оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась. О повреждениях и пострадавших сообщений нет. В Минобороны России эту информацию никак не прокомментировали.

Накануне вечером в Херсоне уже сообщалось о прозвучавшей серии взрывов. Глава херсонской городской военной администрации Роман Мрочко обращался к жителям города с просьбой быть осторожными и укрыться в безопасных местах.

До этого, 6 ноября, на одном из предприятий Херсонской области, которое контролирует Киев, также произошли взрывы. По словам сотрудников, по территории нанесли не менее трех ударов. Мрочко 7 ноября сообщил, что в результате обстрелов повреждены складские помещения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.