Нетаньяху заявил о демилитаризации сектора Газа по окончании конфликта

По окончании боевых действий сектор Газа должен быть полностью демилитаризован. Об этом 11 ноября сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, онлайн-трансляция велась на его официальном YouTube-канале.

Он также добавил, что его страна сохранит за собой контроль над безопасностью в анклаве, чтобы исключить любую угрозу для себя на этом направлении. По его словам, Армия обороны Израиля будет оставаться в секторе Газа сколько потребуется.

«Что касается всех разговоров про «день после», этот день наступит только после того, как [палестинское движение] ХАМАС будет искоренено. Газа будет демилитаризована, и из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю», — заявил Нетаньяху.

Ранее, 10 ноября, премьер-министр Израиля заявил о желании увидеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново. Он добавил, что израильская армия полностью уничтожит ХАМАС «не только ради себя, но и ради цивилизации».

Накануне старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление территорией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.