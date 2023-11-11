Аэропорт Внуково вводил временные ограничения на полеты
В международном аэропорте Внуково были временно введены ограничения ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Внуково.
Уточняется, что меры ввели по независящим от аэропорта причинам. Действовали ограничения с 22:07 до 22:20.
Сейчас все полеты вновь восстановлены, аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее, 9 октября, в аэропорту были технические неполадки в системе выдачи и приема багажа. Однако, несмотря на сбои, багаж принимался и выдавался через пункт негабаритного багажа.
30 сентября сообщалось о задержании как минимум 27 рейсов во Внуково, Шереметьево и Домодедово. Еще четыре были отменены.
Ранее, 7 сентября, ограничения на полеты воздушных судов для обеспечения безопасности пассажиров ввел аэропорт Домодедово. Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов действовали с 02:33 до 04:15.