Следователи в Сочи возбудили уголовное дело после гибели футболиста Лесина

Следователи в Сочи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 30-летнего футболиста и тренера Алексея Лесина. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации сотрудников СУ, после гибели спортсмена была организована проверка, в результате которой стало известно, что мужчину нашли в воде очевидцы и вытащили его на берег.

«По ее результатам, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления А.К. Маслова возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что сотрудниками уже был произведен осмотр места происшествия, а также изъятие записей с видеокамер и опрос очевидцев и знакомых погибшего. Кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза, предварительные результаты которой показывают, что смерть Лесина была следствием утопления.

О смерти футболиста Алексея Лесина написал на своей странице в соцсети его отец Сергей 6 ноября. Спортсмена нашли мертвым на побережье Черного моря в Сочи. По данным местных СМИ, Алексей мог утонуть в Адлеровском районе города. Прощание со спортсменом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.

Позднее, 8 ноября, отец погибшего рассказал, что сын умер от асфиксии, захлебнулся. По его словам, до трех часов спортсмен был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и молодые люди пошли в другое заведение, куда Алексея не пустили, согласно дресс-коду. Сергей сказал, что в пять часов его сын вышел из еще одного бара, а затем пошел в сторону моря. Около восьми часов его нашли, добавил родственник погибшего. Отец отметил, что следователь больше не приводил данных, хотя по всему побережью установлены камеры, по записям которых всё должно быть видно.

Лесин начал свою футбольную карьеру за команду «Чебоксары», затем играл за «Крылья», «Бомик», «Химик-Август» и LAVA. Также занимался тренерской деятельностью.