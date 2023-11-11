Премьер-министр Хорватии отправил в отставку министра обороны Баножича после ДТП

Министр обороны Хорватии Марио Баножич отправлен в отставку после ДТП, в результате которого погиб 40-летний мужчина. Об этом 11 ноября сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович во время пресс-конференции.

Прокуратура Хорватии объявила, что именно Баножич стал виновником смертельной аварии. Сообщается, что министр в условиях плохой видимости выехал на встречную полосу на своем внедорожнике Nissan Terranoд lля обгона автомобиля, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался.

«В этих обстоятельствах, которые являются чрезвычайными в связи с серьезным дорожно-транспортным происшествием, сегодня днем я снял с должности министра обороны Марио Баножича», — отметил глава правительства.

Сообщается, что исполнять обязанности главы оборонного ведомства будет госсекретарь Здравко Якоп.

Ранее в этот день сообщалось, что министр обороны Хорватии попал в ДТП вблизи города Винковци. В результате аварии, водитель фургона, у которого было двое детей, погиб на месте. Баножич получил ушиб головы, травмы грудной клетки и перелом ноги. Его доставили в клинический центр в Осиеке.