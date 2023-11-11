ЦПВС заявил о поражении пункта управления и укрытия боевиков в Сирии

В сирийской провинции Идлиб Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по пункту управления и укрытию боевиков. Об этом 11 ноября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Кулить отметил, что пораженные незаконные вооруженные формирования были причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных войск.

Он добавил, что в Идлибской зоне деэскалации ВС РФ зафиксировали три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ) за прошедшие сутки.

По его словам, «международная антитеррористическая коалиции» во главе с США четыре раза нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Также, в районе Эт-Танф за сутки было обнаружено восемь нарушений двумя парами истребителей F-15 и двумя парами истребителей F-16 «коалиции».

Днем ранее ЦПВС предупредил о подготовке атаки по гражданской инфраструктуре, точкам дислокации военных САР и РФ, а также к удару по аэродромам в Алеппо со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе населенного пункта Эль-Баб. Уточняется, что удары будут совершены с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее, 8 ноября, Кулить отметил, что за сутки «Джебхат ан-Нусра» осуществила восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Кулить также сообщил о поражении ВКС России пункта управления и подземных укрытий боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.

Накануне заместитель руководителя ЦПВС рассказал о поражении подземного укрытия боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии. В этот день в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны «Джебхат ан-Нусра» и «Исламской партии Туркестана».