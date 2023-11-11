В погранслужбе Газы сообщили об открытии КПП «Рафах» для иностранцев 12 ноября

КПП «Рафах» снова начнет работу для иностранных граждан, который хотят покинуть сектор Газа, 12 ноября. Об этом сообщила пограничная служба палестинского анклава.

«Работа наземного КПП «Рафах» возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября», — говорится 11 ноября в сообщении на странице погранслужбы анклава в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси также 11 ноября сообщил, что тысячи переселенцев ждут эвакуации в приюте на юге города Рафах в секторе Газа. Иностранцы, среди которых есть люди с российскими паспортами, несколько раз пытались выехать из Газы на египетскую сторону, однако их попытки оказались безуспешными.

Накануне Бельбесси рассказал, что десятки людей с двойным гражданством стоят в очередях на КПП «Рафах», чтобы эвакуироваться на территорию Египта из сектора Газа, при этом в списках на выход из анклава к этому моменту находится более 80 россиян. Сначала граждан РФ планируют доставить в Каир, а потом их перевезут в Россию.

В тот же день спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуация россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» займет максимум три дня. По его словам, это будет зависеть от пропускной способности самого КПП.

Тогда же людям с двойным гражданством, в том числе россиянам, которые ожидали эвакуации из сектора Газа на территорию Египта, не открыли контрольно-пропускной пункт. Богданов объяснил, что работа КПП была заблокирована из-за того, что для эвакуации раненых в машинах скорой помощи было необходимо разрешение на выезд.

Русскоязычные жители сектора Газа рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. По словам россиян, в реестр занесены 85 граждан РФ для выхода из анклава.

При этом источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. В МИД РФ 10 ноября «Известиям» сообщили, что два спецборта уже прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа. Ожидается, что в скором времени прибудет еще одно воздушное судно.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.