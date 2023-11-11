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Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева
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Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

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Фото: Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod
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Глава минобороны Украины Рустем Умеров 11 ноября обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином потребности Киева.

«Проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Обсудили конкретные шаги», — отметил министр обороны Украины в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что Умеров поблагодарил США за переданные Украине системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее, 20 октября, сообщалось, что шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи. Тогда Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым заверил его, что намерен добиваться от конгресса необходимых для продолжения военной помощи средств.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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