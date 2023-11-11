Реклама
Прямой эфир
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области
Спорт
«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ
Мир
ЦАХАЛ заявила о поражении авиаударами 5 тыс. целей в секторе Газа
Мир
Германия увеличит военную помощь Украине на 2024 год до €8 млрд
Мир
В погранслужбе Газы сообщили об открытии КПП «Рафах» для иностранцев 12 ноября
Мир
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о звуках взрывов
Экономика
Захарова назвала обвинения главы Carlsberg в адрес РФ несостоятельными
Мир
Россиянам запретили въезд на велосипедах на юго-восточных КПП Финляндии
Мир
Кисида завил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой войны
Мир
Польские националисты вышли на марш в Варшаве по случаю Дня независимости
Спорт
«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и остался лидером РПЛ по итогам 15 туров
Мир
Бывший футболист сборной Ганы Двамена умер во время матча
Мир
Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева
Сюжет:

Guardian: экс-генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает необходимым предложить Украине стать членом НАТО, но лишь в границах, подконтрольных Киеву. Об этом 11 ноября сообщила газета The Guardian.

По его словам, альянс нуждается в новой архитектуре европейской безопасности, где Украина будет «в самом сердце НАТО».

«Нерушимость гарантий, закрепленных в пятой статье [Североатлантического договора], удержит Россию от атак на украинскую территорию, которая будет находиться в НАТО, и позволит Украине высвободить силы для отправки на линию фронта», — добавил Расмуссен.

Политик считает, что организация должна будет четко донести до России свою позицию, что за любое нарушение новых границ НАТО последует жесткий ответ со стороны ее членов. Такой ответной мерой может стать, например, установление бесполетной зоны над украинской территорией.

Расмуссен отметил, что его вовсе не заморозит конфликт и не вынудит Украину отказаться от потерянных территорий.

В издании напомнили, что бывший генсек и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в прошлом году работали над составлением гарантий по обеспечению безопасности страны, а также разрабатывали украинские предложения, с которыми Украина должна была выступить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, но так и не получила приглашение стать членом альянса.

НАТО бы посоветоваться: чем завершилась встреча альянса и Киева
И как Запад хочет вывозить украинское зерно без участия России в сделке

Накануне издание The Atlantic написало, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023