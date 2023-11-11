Guardian: экс-генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает необходимым предложить Украине стать членом НАТО, но лишь в границах, подконтрольных Киеву. Об этом 11 ноября сообщила газета The Guardian.

По его словам, альянс нуждается в новой архитектуре европейской безопасности, где Украина будет «в самом сердце НАТО».

«Нерушимость гарантий, закрепленных в пятой статье [Североатлантического договора], удержит Россию от атак на украинскую территорию, которая будет находиться в НАТО, и позволит Украине высвободить силы для отправки на линию фронта», — добавил Расмуссен.

Политик считает, что организация должна будет четко донести до России свою позицию, что за любое нарушение новых границ НАТО последует жесткий ответ со стороны ее членов. Такой ответной мерой может стать, например, установление бесполетной зоны над украинской территорией.

Расмуссен отметил, что его вовсе не заморозит конфликт и не вынудит Украину отказаться от потерянных территорий.

В издании напомнили, что бывший генсек и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в прошлом году работали над составлением гарантий по обеспечению безопасности страны, а также разрабатывали украинские предложения, с которыми Украина должна была выступить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, но так и не получила приглашение стать членом альянса.

Накануне издание The Atlantic написало, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.