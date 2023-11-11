Автомобиль сбил малолетнего ребенка на переходе в Москве
Водитель Nissan сбил малолетнего ребенка на Газгольдерной улице в Москве. Об этом 11 ноября сообщила столичная прокуратура в Telegram.
«Мальчик 2019 года рождения, находившийся в момент дорожной аварии в сопровождении папы, госпитализирован», — сообщило ведомство.
Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Источник «Известий» рассказал, что у мальчика повреждена стопа, по которой проехала иномарка.
Ранее, 7 ноября, водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов рядом с остановкой у станции метро «Ботанический сад» в Москве. Три человека получили телесные повреждения.