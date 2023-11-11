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Страны ЛАГ и ОИС потребовали расследовать военные преступления Израиля

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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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Лидеры арабских государств и исламских стран потребовали расследовать военные преступления Израиля. Об этом говорится в итоговой декларации арабо-исламского саммита, который 11 ноября прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Прокурор МУС обязан завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим», — передает заявление Arabic. RT.

Генеральным секретариатам Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) поручено следить за выполнением этого требования и создать два подразделения по правовому мониторингу со специалистами, которые задокументируют преступления Израиля, совершенные в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Они должны подготовить материалы для судебных разбирательств по всем нарушениям международного гуманитарного права, совершенным Израилем в секторе Газа и на остальных палестинских территориях.

На саммите также призвали принять решение, которое заставило бы Израиль прекратить агрессию. Министрам иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, Турции, Индонезии, Нигерии и Палестины поручено приложить усилия по прекращению конфликта в секторе Газа.

Авторы заявления призывают все страны прекратить экспорт оружия и боеприпасов Израилю, армия которого использует это вооружение для убийства палестинцев и разрушения домов, больниц, школ, мечетей, церквей.

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Телеканал Asharq ранее в этот же день со ссылкой на проект итогового заявления саммита сообщил, что в документе также указывалось на необходимость создания независимого государства Палестина в соответствии с ранее принятыми резолюциями ООН. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе саммита призвал Израиль вывести войска из сектора Газа и прекратить военные действия. Он потребовал суда над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позицию западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, выражением трусости и отсутствием совести.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

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